Renyer aposta em conversas com Jesualdo por espaço e adaptação ao Santos

As lesões no elenco e o maior aproveitamento de jogadores das divisões de base vêm sendo algumas das marcas do Santos no começo da temporada 2020, com o time sob o comando de Jesualdo Ferreira. E isso ficou exemplificado pela precoce estreia de Renyer, o quinto jogador mais jovem a atuar pelo time, com 16 anos, 6 meses e 18 dias.

LEIA TAMBÉM > Morre o ator americano Kirk Douglas aos 103 anos

Isso se deu no triunfo por 2 a 0 sobre a Inter de Limeira, na última quinta-feira, quando foi acionado no fim da partida pelo treinador português. E ele revelou que os papos com Jesualdo vem sendo importantes nesse início de experiência entre os profissionais.

"O professor tem conversado muito comigo. Vem me dando várias dicas, principalmente sobre posicionamento, ocupação de espaço no campo. Seguirei trabalhando firme para aproveitar a chance quando ele me chamar", afirmou Renyer, que só fica atrás de Coutinho, Pelé, Gabriel e Sandry na lista de mais jovens estreantes.

"Esses primeiros dias estão sendo importantes demais. Venho aprendendo muito com os atletas mais velhos no clube. Estou buscando sugar toda a experiência deles para crescer profissionalmente. Ainda estou chegando de mansinho, mas já converso com todos. Aos poucos a gente vai se entrosando mais com todo o elenco. O grupo é bom demais", acrescentou, ao site oficial do clube.

Renyer já pensa nos próximos passos no Santos, esperando ter novas chances com Jesualdo, a partir do duelo da próxima segunda-feira com o Botafogo de Ribeirão Preto, na próxima segunda-feira, pela quinta rodada do Paulistão.

"Fico feliz demais por ter estreado já alçando essa marca, ficando do lado desses jogadores gigantes. Porém, ainda é só começo da minha história. Vou trabalhar bastante para buscar objetivos grandes aqui no clube e ajudar meus companheiros na busca de títulos", afirmou o camisa 43.