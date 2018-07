Rep. Tcheca vence Montenegro e fica perto da vaga para Euro-12

Jogando em casa, os tchecos dominaram a posse de bola, mas só conseguiram furar a retranca montenegrina aos 18 minutos do segundo tempo, quando Václav Pilar recebeu um passe de Rosicky na entrada da área e chutou para o gol.

Já nos descontos, outro passe de Rosicky deu origem ao segundo gol tcheco, marcado por Tomas Sivok. O armador do Arsenal foi o grande nome do jogo, criando várias chances.

O goleiro do time mandante, Petr Cech, que quebrou o nariz no fim de semana, só confirmou sua escalação pouco antes do jogo, quando decidiu entrar em campo com uma máscara especial. Exceto em alguns lances no começo do segundo tempo, ele não foi muito exigido.

Os tchecos, campeões da Eurocopa em 1976 (como Checoslováquia), viajam a Podgorica para disputar o jogo de volta na terça-feira.

(Reportagem de Michael Kahn)