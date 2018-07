Repetição de erros defensivos preocupam são-paulinos

Se Muricy Ramalho demonstrou irritação após a partida com os questionamentos sobre os erros, Souza foi mais sereno e concordou que o time continua apresentando falhas defensivas.

"(O lance do gol) foi falha de comunicação nossa. Não nos resta opção a não ser treinar, na hora do jogo precisamos estar mais ligados e trabalhar em cima disso para não sermos surpreendidos. Não damos muitas oportunidades de finalização, mas eles têm visto uma forma de chegar ao nosso gol. Para isso, só trabalhando, e muito, para corrigir", analisou Souza.

Souza também indicou que a falta de entrosamento do time não pode mais ser utilizada como pretexto para explicar eventuais erros. O volante lembrou que metade da temporada já se passou e que é preciso encontrar uma forma de minimizar falhas.

"Já estamos no segundo semestre. Claro que o Toloi voltou agora e vinha de uma outra cultura, mas estava conosco no começo do ano. O Kaká vem de uma outra realidade também, mas os dois vêm mostrando um grande futebol e já estão nos ajudando muito", explicou.