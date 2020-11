Repleto de desfalques, Fortaleza busca primeira vitória com Chamusca

Após a estreia de Marcelo Chamusca no comando do Fortaleza, com derrota por 3 a 2 para o São Paulo, o time volta a campo nesta quinta-feira, contra o Vasco, em São Januário, em jogo adiado da 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da primeira vitória com o novo treinador e para quebrar uma sequência negativa de quatro derrotas consecutivas.

Mas Chamusca terá problemas para montar a defesa. Os zagueiros Roger Carvalho e Juan Quintero estão com problemas físicos, e Paulão foi diagnosticado com covid-19. A carência é tão grande que a diretoria confirmou nesta quarta-feira o acerto por empréstimo com Wanderson, de 29 anos, que estava no Bahia. Ele assinou contrato até o final de 2021.

Além dele, os atacantes Osvaldo e Yuri César também estão cumprindo período de isolamento social após testarem positivo para o coronavírus. Os três jogadores passam bem e estão assintomáticos.

Com tantos desfalques, Chamusca deve optar por Jackson e João Paulo na defesa, com o ataque seguindo com David e Bergson. No meio de campo, o volante Felipe está suspenso e a dupla de marcação deve ser formada por Juninho e Ronald.

Para Chamusca, o momento é de superação. "Temos muitos problemas, causados pelo grande volume de jogos. Mas temos que focar totalmente neste jogo, porque o Vasco é um concorrente direto contra o rebaixamento. É o típico jogo de seis pontos", comentou o treinador, que ainda pediu à diretoria mais um reforço para o meio-campo e um atacante velocista, que atue pelas beiradas do campo.