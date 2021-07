Repleto de desfalques, Grêmio de Felipão enfrenta a LDU no Equador pela Copa Sul-Americana

Com Luiz Felipe Scolari, especialista em mata-mata, no comando, o Grêmio terá um grande desafio na Copa Sul-Americana, enquanto busca fugir da lanterna do Campeonato Brasileiro. O duelo é contra a LDU, na terça-feira, às 19h15, no estádio Casa Blanca, em Quito, capital do Equador, pela oitavas de final.

Em situação delicada no Brasileirão, no qual ainda não venceu após nove jogos, o Grêmio chegou à Sul-Americana após a eliminação na fase prévia da Copa Libertadores. O time gaúcho sobrou no Grupo H e avançou na liderança, com cinco vitórias e um empate, 16 pontos somados.

A LDU, por outro lado, caiu na fase de grupos da Libertadores ao sucumbir na chave que tinha o Flamengo e estreará na Sul-Americana frente ao Grêmio. O time equatoriano é considerado um dos candidatos ao título do torneio.

O técnico Felipão terá uma leva de desfalques logo para o seu primeiro duelo decisivo em seu retorno ao clube. O treinador não poderá contar com o zagueiro Pedro Geromel, o lateral Rafinha, o meia Bobsin, além de Ferreira e Pinares, todos no departamento médico, com exceção do último, com sintomas gripais.

Os problemas não param por aí. Além das novas baixas, Felipão já não vem podendo contar com o goleiro Brenno e com o meia Matheus Henrique, com a seleção olímpica. Já Maicon, Thiago Santos e Diego Churín estão se recuperando de lesão.

"Então vou examinar direitinho de que forma podemos jogar, e como compor um grupo para o jogo contra LDU. Dificuldades teremos como altitude, que é normal, não adianta reclamar, dificuldades com lesões é que serão possivelmente nossos problemas para este jogo", disse Felipão, resumindo o cenário negativo.

A LDU passou recentemente por uma mudança técnica. Pablo Reppeto deixou o cargo e em seu lugar assumiu Pablo Marini, que estava no Montevideo Torque. No entanto, o time equatoriano não entra em campo desde o dia 26 de junho, quando venceu o Barcelona de Guayaquil na disputa pelo título da Supercopa do Equador.

Em campo, o time deverá ser bem semelhante daquele que ficou com o título. Ezequiel Piovi está negociando sua permanência no clube, por estar no fim de contrato e, por isso, é dúvida. Já Pedro Perlaza foi reintegrado com a nova comissão técnica.

O time equatoriano anunciou recentemente também a contratação de Kevin Mercado por empréstimo de seis meses. Ele, inclusive, deverá estar entre os titulares.

FICHA TÉCNICA

LDU X GRÊMIO

LDU - Adrián Gabbarini; José Quintero, Luis Caicedo, Ordóñez e Christian Cruz; Alcívar, Piovi, Zunino, Jhojan Julio (Kevin Mercado) e Billy Arce; Luís Amarilla. Técnico: Pablo Marini.

GRÊMIO - Gabriel Chapecó; Vanderson, Paulo Miranda (Rodrigues), Kannemann e Bruno Cortez; Fernando Henrique, Lucas Silva e Douglas Costa; Alisson, Diego Souza e Léo Pereira (Ricardinho). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÁRBITRO - Claudio Rios (CHI)

HORÁRIO - 19h15

LOCAL - Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU).