Repleto de desfalques, Grêmio encara o Bahia de olho em ascensão na tabela

O técnico Renato Gaúcho já prometeu uma reação do Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro, confiando no que, segundo ele, continua sendo o "melhor futebol do País". Mas para sair da zona de rebaixamento, chegar a sua 100.ª vitória pelo clube e começar a aspirar maiores pretensões na competição, sua equipe vai precisar superar, neste sábado, pela sétima rodada, o entusiasmado Bahia, às 19h, no estádio de Pituaçu.

Embora venha de uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, conseguida com boa vitória de 3 a 0 sobre o Juventude na última quarta-feira, a equipe de Porto Alegre ainda tem um longo caminho visando a recuperação no Brasileirão. São apenas cinco pontos conquistados, embora o time venha de triunfo, a primeira no torneio, diante do Atlético-MG, por 1 a 0, em Porto Alegre.

E uma questão que vai dificultar ainda mais a vida do treinador são os desfalques. Renato não poderá contar com o volante Matheus Henrique e o atacante Everton, convocados para as seleções olímpica e principal, respectivamente. Também ficam de fora os atacantes Luan e Alisson; os zagueiros Paulo Miranda e Kannemann e o lateral Cortez, todos lesionados. Além disso, o defensor Pedro Geromel não treinou nesta sexta-feira em Salvador e é dúvida.

Possível substituto de Everton, o jovem Pepê reconheceu que ainda há margem para melhora da equipe. "A gente sabe que ainda está devendo para o nosso torcedor no Brasileiro, mas como estamos fazendo bons jogos, vamos procurar repetir isso contra o Bahia", aposta o atleta que veio da base gremista.

Campeão de seis competições, incluindo a Copa Libertadores de 2017, no comando do Grêmio, Renato, se triunfar neste sábado, Renato chegará à sua 100.ª vitória como treinador do clube. Ele substituiu justamente o técnico que na partida deste sábado estará na área técnica do Bahia, Roger Machado.