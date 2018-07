Repleto de desfalques, Grêmio treina sem definição para domingo

O técnico Renato Gaúcho voltou a fazer mistério em relação à escalação do Grêmio para o duelo diante do Fluminense neste domingo, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Em um treinamento repleto de desfalques nesta quinta-feira, ele evitou dividir o elenco entre titulares e reservas e escondeu o time para o fim de semana.

Como na quarta, o Grêmio treinou sem o lateral Edílson, o volante Michel e os atacantes Fernandinho, Luan e Lucas Barrios. Estes três últimos até foram a campo, mas correram apenas em torno do gramado. Já Edílson e Michel realizaram um trabalho na academia.

Destes, Michel, suspenso, assim como Bressan e Kannemann, e Luan, lesionado, estão descartados para o duelo do fim de semana. Já Edílson, Fernandinho e Barrios se tornaram dúvidas e podem ficar de fora da partida contra o Fluminense.

Com o restante do elenco, Renato comandou um trabalho técnico em campo reduzido, dividindo os jogadores em três equipes que se enfrentaram entre elas. Até por conta das semifinais da Libertadores no mês que vem, o treinador deve evitar o desgaste excessivo dos atletas e, assim, poupar alguns nomes no domingo.