Repleto de problemas na equipe, Grêmio visita o Atlético-PR

O Grêmio terá que superar uma série de problemas para o duelo contra o Atlético Paranaense neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado, que dirigirá o clube graças a um efeito suspensivo, precisou quebrar a cabeça para formar a zaga. Além dos titulares Pedro Geromel e Wallace Reis, machucados, o treinador também não terá Bressan, que foi expulso na derrota diante do Vitória, em Porto Alegre.

O mais provável é a entrada de Rafael Thyere. Mas também há a alternativa de Marcelo Oliveira ser deslocado para a defesa, com Marcelo Hermes entrando como titular na lateral esquerda. Outra dúvida está na vaga de Maicon, que ainda se recupera de uma lesão muscular. Ramiro e Jaílson disputam a posição.

Além disso, o Grêmio perdeu neste sábado, o meia Douglas, que sofre com dores musculares. Assim, o atacante Luan vai jogar mais recuado, com o centroavante Bobô ganhando uma chance no ataque.