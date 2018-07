Repleto de reforços, Palmeiras tem condições de escalar time só com novatos

SÃO PAULO - O torcedor do Palmeiras que está há muito tempo sem ver o time jogar pode ter uma surpresa em breve. Com os 13 reforços trazidos para esta temporada de todas as posições, o técnico Gilson Kleina pode escalar uma equipe inteira somente com jogadores que vieram neste ano.

No gol o titular já é Fernando Prass, ex- Vasco, e primeiro goleiro a ser contratado pelo clube em 18 anos. Na lateral-direita são duas opções: Ayrton e Weldinho. Para a defesa central Wendel voltou de empréstimo e Vilson veio do Grêmio. Fecha o setor o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, ex-Cruzeiro.

No meio-campo o destaque é Souza, que fez um ótimo Brasileirão em 2012 pelo Náutico e retornou de empréstimo. Ainda há a opção de escalar Charles, ex-Cruzeiro, Ronny, que veio do Figueirense e ainda outros dois ex-gremistas: Léo Gago e Rondinelly. Para o ataque as peças novas à disposição são Kléber e Leandro.

Ao todo o elenco tem 36 jogadores. O número considerável de opções e os vários reforços podem começar a ser úteis em breve. A partir de domingo, o Palmeiras começa um difícil sequência de cinco jogos em duas semanas, o que pode obrigar a comissão técnica a variar as escalações para evitar o desgaste excessivo dos atletas.