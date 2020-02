Repórter da TV do Flamengo relata assédio de torcedores e clube se manifesta

A repórter Julie Santos, da Fla TV, canal oficial do Flamengo, usou a sua conta nas redes sociais para contar que foi assediada por torcedores do clube no Maracanã durante uma gravação para a partida entre o time rubro-negro e Resende, na última segunda-feira. Após a repercussão, o próprio clube repudiou o ato.

"Gente, eu amo gravar com a torcida. Hoje na hora de encerrar o vídeo dos bastidores, se aproveitaram pra passar a mão em mim. Isso é uma falta de respeito!", escreveu Julie. Em entrevista ao Estado, a repórter destacou a importância da repercussão do caso. "Eu estou feliz porque as pessoas têm a consciência do quanto esse assunto é importante por acontecer diariamente e precisa ser falado. Eu consegui perceber isso hoje", comentou a jornalista.

Ainda nas redes, ela completou o desabafo. "Eu tiro foto com todo mundo que me pede, já estou acostumada em ouvir sempre 'Julie, você é a mulher da minha vida', 'você é linda', 'casa comigo' e até brinco. Mas passar a mão em mim é uma falta de respeito", acrescentou a repórter.

Gente, eu AMO gravar com a torcida! Hoje na hora de encerrar o vídeo dos Bastidores, se aproveitaram pra passar a mão em mim. Isso é uma falta de respeito! — Julie Santos (@JulieCRF) February 4, 2020

Em suas publicações, ela afirmou que não conseguiu ver quem foi, já que o ato aconteceu quando os torcedores estavam pulando e cantando juntos. "Uma vez eu estava fazendo a entrevista e ouvi alguém gritando 'passa a mão na bunda dela' só que o entrevistado disse 'tá maluco, olha o respeito'. E dessa vez a pessoa apertou a minha bunda", escreveu Julie.

Após o relato, a repórter recebeu diversas mensagens de apoio nas redes sociais. O próprio Flamengo se manifestou sobre o caso. "O Clube de Regatas do Flamengo repudia o lamentável fato ocorrido com a repórter da FLA TV, Julie Santos, na partida contra o Resende. E também reitera seu apoio às mulheres, que sofrem com assédio diariamente. Essa luta é de todos nós", publicou o clube em sua conta no Twitter. A jornalista agradeceu a mensagem. "O Flamengo é um time grande e eu não esperava menos. É importante para conscientizar as pessoas sobre essas situações. Foi comigo dessa vez mas acontece no dia a dia de milhares de torcedoras", lamentou.

O Clube de Regatas do Flamengo repudia o lamentável fato ocorrido com a repórter da FLA TV, Julie Santos, na partida contra o Resende. E também reitera seu apoio às mulheres, que sofrem com assédio diariamente. Essa luta é de todos nós. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 4, 2020

Enfim, eram muitas pessoas e não deu pra ver quem foi pq a pessoa fez na hora que todos começaram a cantar e pular juntos — Julie Santos (@JulieCRF) February 4, 2020