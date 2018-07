Repórter do Estado de S. Paulo leva prêmio de Furo Jornalístico do ano

SÃO PAULO - Correspondente do Estado na Suíça, o repórter Jamil Chade ganhou o Troféu de Furo Jornalístico da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp). A condecoração, que foi revelada na última quarta-feira, premiou a matéria em que o jornalista revela que parte de cachê pago à CBF por amistosos era desviada para empresa do atual presidente do Barcelona, nos Estados Unidos.

Na reportagem, divulgada no dia 16 de agosto, o jornalista conta os detalhes desde quando o esquema começou a ser aplicado, a partir de 2006. Podendo vender seus amistosos por cerca de US$ 1 milhão, a CBF repassava cerca de um terço do dinheiro para uma empresa nos Estados Unidos, em nome de Sandro Rosell. O esquema, que era encabeçado pelo ex-presidente da Confederação, Ricardo Teixeira, repercutiu em todo o mundo e os envolvidos tiveram que prestar depoimentos para explicar os desvios realizados em 24 jogos, conforme apuração.

Jamil Chade mostra-se honrado com a condecoração e destaca a importância do jornalismo na sociedade. "Parte de nosso trabalho é o de denúncia, justa e precisa, mas com a meta de garantir a transparência de entidades. Compartilho o prêmio com todos aqueles que, na redação, fazem diariamente o jornal acontecer e com todos aqueles que querem proteger a integridade do esporte", disse.

