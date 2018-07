Representando instituto de Neymar, Guará é goleado pelo Galatasaray

Fernando Muslera, Wesley Sneijder e Hamit Altintop viveram uma experiência única neste domingo. Afinal, muito provavelmente eles não terão outra oportunidade para enfrentar o Guaratinguetá, equipe que disputa a Série A2, a segunda divisão do Campeonato Paulista. Ou melhor: um catado de atletas que usou o uniforme do "Guará" e levou 6 a 0 do Galatasaray em Istambul.

A história começou com o convite ao Instituto Neymar Jr, recém-inaugurado em Praia Grande, no litoral paulista, para disputar a Royal Cup, um torneio amistoso em Istambul envolvendo Besiktas, Galatasaray e River Plate. O Instituto, porém, não tem um time de futebol e quem acabou jogando a competição foi uma equipe com a camisa do Guaratinguetá.

O site oficial do torneio chama o time de "Guaratinguetá Instituto Neymar Jr" e inclusive estampa uma foto do craque do Barcelona. Na sexta, esse time jogou contra o Besiktas e perdeu por 1 a 0.

Neste domingo aconteceu a decisão do terceiro lugar, contra o Galatasaray, que também conta com o brasileiro Felipe Melo. Pelo que conta o site do time turco, a escalação utilizada pelo "Guaratinguetá" (o adversário é chamado assim) foi: Gustavo Ribeiro, Rhuan Reis, Guiseppe Giacomini, Paulo Grassiano, Danilo Mendes, Romario Santos, Italo Fernandes, Nei Santos, Caio Dittmar, Edmilson e Alex de Souza. Desses, só Giuseppe aparece entre os 4 jogadores registrados pelo Guaratinguetá na Federação Paulista de Futebol, de acordo com o site da FPF.