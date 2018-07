Representante de Fred confirma proposta do futebol chinês

Além de Conca, que negocia sua saída, o Fluminense corre o risco de perder o atacante Fred também para o futebol chinês. A equipe tricolor recebeu uma proposta do país asiático pelo jogador e um desfecho deve acontecer ao longo desta semana.

"Existe, sim, uma proposta do futebol chinês pelo Fred e já foi entregue à diretoria do Fluminense. Tenho conversado frequentemente com o Mario Bittencourt (vice-presidente de Futebol) e com o presidente. As negociações estão no meio", contou Francis Melo, representante de Fred, à reportagem nesta quarta-feira, por telefone.

Melo não quis revelar detalhes da proposta, mas adiantou que a oferta financeira é bem vantajosa. "A China nunca procura um jogador de ponta se não estiver disposta a fazer uma proposta financeiramente interessante", explicou. "Agora só depende do Fluminense."

Embora esteja realizando todos os treinamentos com o time desde o início da pré-temporada, Fred não participou dos dois jogos amistosos realizados pela Florida Cup. De acordo com a comissão técnica, ele foi poupado para aprimorar a parte física. Além disso, o jogador evitou fazer parte das ações promocionais do clube realizadas durante a preparação nos Estados Unidos.

O fim da parceria entre Fluminense e a Unimed provocou uma indefinição sobre a permanência de jogadores importantes do elenco, que têm parte dos salários pagos pela ex-patrocinadora. Os atletas reclamam dois meses de direitos de imagem atrasados, além de não terem recebido o salário em carteira do mês de dezembro e o 13º.

Nesta semana, o técnico Cristóvão Borges confirmou que o clube tem uma proposta de alto valor por Conca também oriunda do futebol chinês, e que são grandes as chances de o meia argentino deixar o Fluminense antes do início desta temporada.