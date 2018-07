República Checa e Eslováquia podem criar liga única

Os dirigentes do futebol da República Checa e da Eslováquia estão considerando a possibilidade de criação de uma liga comum para clubes dos dois países que já formaram um único estado: a Checoslováquia. As duas nações se dividiram em 1993.

A Federação Checa de Futebol disse nesta quarta-feira, através de nota oficial, que irá trabalho junto com a Eslováquia e a Uefa no projeto. Originalmente, no começo deste ano, a Federação Eslovaca de Futebol propôs que a competição tivesse 12 clubes checos e seis eslovacos.

Os checos decidiram participar do projeto depois que a Uefa não se manifestou sobre o projeto. Frantiek Laurinec, presidente da federação eslovaca, disse que os detalhes ainda precisam ser trabalhados.