República Checa e Grécia vencem e avançam na Euro

Com os resultados, a República Checa garantiu a primeira colocação da chave, com seis pontos, e nas quartas de final enfrentará o segundo colocado do Grupo B - hoje seria Portugal. Já a Grécia, entrou na rodada na última posição da chave, mas chegou aos quatro pontos e agora enfrentará quem terminar em primeiro no Grupo B - hoje, a Alemanha.

Pior para a Rússia, que chegou a ser apontada como sensação da Eurocopa, após golear a República Checa por 4 a 1 na primeira partida, e terminou a primeira fase com quatro pontos - fica atrás da Grécia por causa do confronto direto. Já a Polônia decepcionou, terminou com dois pontos e caiu diante de seus próprios torcedores, já que é sede do torneio ao lado da Ucrânia.

E os poloneses bem que se esforçaram pela classificação. Neste sábado, os donos da casa começaram a partida diante da República Checa pressionando. Dudka, Kuba e Lewandowski perderam boas chances nos primeiros dez minutos. Com o passar do tempo, no entanto, os checos equilibraram e o primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Na volta para a etapa final, a República Checa melhorou e chegou ao gol da vitória aos 26 minutos. Jiracek recebeu bom passe de Baros e bateu cruzado, sem chance para Tyton. Atrás no placar, a Polônia foi para cima e perdeu chance inacreditável nos acréscimos. Kuba, de frente para o gol, conseguiu tirar de Cech, mas a defesa tirou em cima da linha.

Também de forma dramática, a Grécia surpreendeu a Rússia e segue viva na busca por sua segunda Eurocopa - conquistou o torneio em 2004. Os russos até começaram melhores e perderam boas oportunidades com Arshavin e Kerzhakov, mas acabaram sofrendo o gol nos acréscimos.

Aos 46 minutos da etapa inicial, a defesa da Rússia errou após cobrança de lateral da direita e deixou Karagounis sozinho. O jogador avançou, entrou na área e bateu sem chance para Malafeev, definindo o placar e a classificação.