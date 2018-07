República Checa ganha, continua 100% e lidera nas Eliminatórias

No confronto entre duas seleções com campanhas perfeitas nas três primeiras rodadas, a República Checa levou a melhor e derrotou a Islândia por 2 a 1, neste domingo, em Plzen. Com a vitória em casa, os checos mantiveram aproveitamento 100% e lideram sozinhos o Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

Num grupo que conta com a Holanda, terceira colocada da última Copa do Mundo, a República Checa lidera com 12 pontos, seguida pela Islândia, com nove. Os holandeses, que golearam a Letônia por 6 a 0, mais cedo neste domingo, estão em terceiro com seis. No outro jogo do dia na chave, a Turquia fez 3 a 1 no Casaquistão.

No jogo deste domingo em Plzen, a Islândia surpreendeu ao abrir o placar logo aos nove minutos, com Sigurdsson. Mas Kaderabek empatou ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos. Depois, Boedvarsson fez gol contra aos 16 do segundo tempo e definiu a vitória da República Checa, que agora lidera sozinha o grupo.