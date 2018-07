República Checa recebe garantias e jogará no Japão

A República Checa vai enfrentar o Peru em 4 de junho em Matsumoto antes de medir forças com o Japão no dia 7, em Yokohama. "Não há nenhuma razão para se retirar do torneio", disse o técnico da seleção Vladimir Smicer, após consultar as autoridades checas e japonesas.

Dana Drabova, o chefe da Secretaria de Estado de Segurança Nuclear, disse que a usina nuclear de Fukushima fica muito longe dos locais dos jogos - cerca de 280 quilômetros - e, por isso, a radiação não constitui uma ameaça.