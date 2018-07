Rescisão de Lúcio com o São Paulo fica para 2014

SÃO PAULO - O São Paulo esperava ter a situação de Lúcio resolvida até o início de dezembro, mas a viagem do gerente executivo Gustavo Vieira de Oliveira para a Europa atrasou os planos e o zagueiro precisará esperar até o início do ano para conseguir acertar sua saída. Como é Gustavo que está tratando do tema, o atleta só conseguirá uma definição a partir de janeiro.

O Tricolor quer se livrar de Lúcio, mas estuda uma maneira de não ter que pagar a multa correspondente a todos os seus salários até o fim do ano que vem - o que totalizaria cerca de R$6 milhões. Segundo o clube, o valor a ser pago seria metade disso, mas até agora não conseguiu convencer o defensor a aceitar a pedida e seguir o rumo em outro clube. Não existe possibilidade dele voltar a ser aproveitado e a diretoria o dará uma licença para que ele não se apresente em janeiro.

Lúcio foi contratado no início do ano e apresentado com pompa para ser o comandante da equipe na temporada. O mau desempenho em campo e os frequentes atos de indisciplina fora dele acabaram resultando no seu afastamento a pedido de Paulo Autuori. O estopim foi em julho quando o zagueiro levou um preparador físico particular por duas vezes no CT sem avisar ninguém, conforme revelou o Estado. Em entrevista à TV Globo, ele diz que levou um primo que apenas ficava pegando bolas no campo.

O defensor gostaria de ter sua situação resolvida antes do fim do ano, mas precisará se contentar em passar as festas de fim de ano com o futuro indefinido. Mesmo afastado, ele desperta o interesse de alguns clubes como o Palmeiras, que espera uma definição para saber se o aborda para conversar ou procura outro atleta.