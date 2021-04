Resende confirma que Cartolouco será relacionado para enfrentar o Vasco

O jornalista e influenciador digital Lucas Strabko, o Cartolouco, poderá estrear neste sábado pelo Resende no jogo contra o Vasco, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Contratado pelo clube como atacante e também para promover ações de marketing, Cartolouco será relacionado para a partida, ficará inicialmente no banco de reservas e poderá entrar em campo por alguns minutos.

A presença no jogo foi confirmada pelo clube nesta sexta. Cartolouco treinou por 43 dias para melhorar a forma física e agora está pronto para ser utilizado pelo tecnico Sandro Sargentim. "Não é fácil chegar no nível de um Nunes ou de um Igor Bolt, que voam fisicamente, correm o jogo inteiro. Ainda não sei se começo no banco ou se serei titular, depende da decisão do professor Sandro", disse.

Leia Também Fifa confirma a presença da árbitra Edina Alves na lista dos Jogos de Tóquio

A presença de Cartolouco está atrelada à estreia da nova parceria do Resende com um fantasy game e com a aparição pela primeira vez do sócio torceder na camisa do time. No Estadual, a equipe do influenciador digital depende da vitória sobre o Vasco, em São Januário, para garantir a classificação à semifinal da Taça Rio. Em dez jogos disputados, o Resende venceu três vezes, empatou duas e perdeu cinco confrontos.

O Resende contratou o jornalista como um plano para aumentar a visibilidade e atrair novos patrocinadores. Enquanto trabalha no time, Cartolouco produz uma série de vídeos em que conta os bastidores do cotidiano no futebol. Em partidas anteriores, o atacante não foi relacionado pelo treinador e trabalhou em diferentes funções no clube, entre elas roupeiro e gandula.