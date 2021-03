Resende contrata Cartolouco, ex-apresentador do SporTV, para jogar o Campeonato Carioca

O Resende-RJ anunciou nesta quarta-feira a contratação do jornalista Lucas Strabko, conhecido como o Cartolouco. Ex-apresentador do SporTV e com passagem como repórter pela TV Globo, ele assinou contrato para jogar o Campeonato Carioca. O clube estreia na competição na quinta, contra o Fluminense.

"A realização de um sonho: vou disputar o Campeonato Carioca 2021 pelo Resende", escreveu Cartolouco no Instagram. O clube anunciou a contratação dele pelas redes sociais. "O atleta já está na Pelé Academia, onde assinou contrato e se juntou ao elenco do Gigante do Vale, que estreia amanhã no Cariocão 2021! Seja bem-vindo, Cartolouco!", escreveu a página oficial do Resende.

Cartolouco ganhou destaque pelo trabalho para divulgar o fantasy game Cartola, em que internautas escalam jogadores a cada rodada e somam pontos de acordo com a atuação dos escolhidos. Recentemente, o jornalista deixou a emissora carioca e participou no ano passado do reality show A Fazenda, exibido na TV Record. Nos últimos meses, ele trabalhava como youtuber.

O clube não informou para qual posição do elenco o novo jogador foi contratado. Cartolouco nunca jogou futebol profissionalmente e só será inscrito no Estadual para a disputa das próximas rodadas.