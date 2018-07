Resende-RJ e Crac-GO se classificam para a segunda fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO - Mais dois clubes garantiram, nesta quinta-feira, as suas vagas na segunda fase da Copa do Brasil. Por coincidência, os dois times que atuaram como visitantes se deram melhor com empates: Resende-RJ e Crac-GO. Depois destes jogos de volta, agora já são 33 clubes classificados e 14 confrontos definidos.

O Resende segurou o empate sem gols com o Caxias, em Caixas do Sul (RS), no estádio Centenário, uma vez que tinha a vantagem da vitória em casa, por 2 a 1. Agora vai enfrentar o Cruzeiro. Já o Crac foi até Recife e em pleno estádio dos Aflitos empatou, por 1 a 1, com o Náutico. Em Goiás, tinha vencido por 3 a 1. Na outra fase, o time goiano vai pegar o Betim-MG.

Os times que se garantiram nesta semana, além de Resende e Crac, foram: Flamengo-RJ, Santos-SP, Santo André-SP, Atlético Paranaense, Cianorte-PR, Arapongas-PR, Campinense-PB, Confiança-SE, Salgueiro-PE, Betim, Criciúma-SC, Joinville, América-MG, Fortaleza-CE, Luverdense-MT e Sport-PE. Até então, 15 clubes tinham garantido as suas vagas na segunda fase: Ponte Preta-SP, Bragantino-SP, Internacional-RS, Cruzeiro, Goiás-GO, Atlético Goianiense, Figueirense-SC, Paysandu-PA, ABC-RN, Bahia-BA, Vitória-BA, Nacional-AM, Santa Cruz-PE, Ceará-CE e Naviraíense-MS.

Por enquanto estão definidos 14 confrontos: Betim x Crac, Cruzeiro x Resende, Ponte Preta x Bragantino, Flamengo x Campinense, Santos x Joinville, Internacional x Santa Cruz, Goiás x Santo André, Sport x ABC, Vitória x Salgueiro, Atlético-GO x Cianorte, Bahia x Tupi, Confiança x Fortaleza, Naviraiense x Paysandu e Figueirense x Arapongas.

Confira os resultados desta semana pela 1.ª fase da Copa do Brasil:

Quarta-feira

Sobradinho-DF 0 x 0 Botafogo-RJ

Santo André-SP 2 x 0 Veranópolis-RS

Atlético-PR 2 x 0 Brasil-RS

Barueri-SP 0 x 3 Cianorte-PR

Sampaio Corrêa-MA 0 (6) x (7) 1 Campinense-PB

Guarani-SP 1 (1) x (4) 0 Confiança-SE

Boa-MG 2 x 2 Salgueiro-PE

Betim-MG 1 x 0 Bangu-RJ

Criciúma-SC 3 x 0 Noroeste-SP

América-MG 0 x 0 Gurupi-TO

São Caetano-SP 1 (1) x (3) 0 Arapongas-PR

Joinville-SC 1 x 0 Aracruz-ES

Santos-SP 2 x 0 Flamengo-PI

Fortaleza-CE 0 (3) x (2) 0 Luziânia-DF

Flamengo-RJ 3 x 0 Remo-PA

Luverdense-MT 3 x 0 Tupi-MG

Sport-PE 2 x 0 Vitória da Conquista-BA

Quinta-feira

Náutico-PE 1 x 1 Crac-GO

Caxias-RS 0 x 0 Resende-RJ