Resende-RJ e Mixto-MT avançam à 2ª fase da Série D

No estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), o Santo André ficou no 1 a 1 com o Villa Nova-MG e chegou aos 11 pontos no Grupo A7. Junior Paulista marcou o gol do time paulista e Gilmar fez o do mineiro, que já não tem mais chances de classificação e é o lanterna, com oito pontos.

O Mixto confirmou a sua vaga no Grupo A5. Em Cuiabá, venceu o Águia Negra-MS, por 1 a 0, e chegou aos 15 pontos. Neste domingo, Brasília-DF e Aparecidense-GO se enfrentam, em Brasília, para o time goiano dar mais um passo para a classificação.

No Grupo A3, o surpreendente Tiradentes venceu mais uma e segue sem tomar nenhum gol em toda a competição. O time cearense passou pelo rival Guarany, de Sobral (CE), por 2 a 0. Já classificado, o Tiradentes é líder com 19 pontos, enquanto que o Guarany é o quarto colocado com nove.

MAIS JOGOS - Eliminado na Série D, os jovens atletas do CSA-AL estão "atrapalhando" quem briga pela vaga. Debaixo de uma forte chuva, em Maceió, no estádio Rei Pelé, aprontaram ao empatar por 2 a 2 com o Vitória da Conquista-BA, que precisava dos três pontos para se aproximar da vaga. Agora os baianos estão na terceira colocação, com 11 pontos, e neste domingo Sergipe-SE, líder com 13, e Botafogo-PB, com 11, se enfrentam em Aracaju. Na última rodada, o Vitória da Conquista recebe o Sergipe no duelo que vale a vaga. Por sua vez, os paraibanos jogam contra o Juazeirense-BA, já eliminado.

Quem segue mais vivo do que nunca na briga pela vaga à próxima fase é o Nacional, do Amazonas. No Acre, venceu o Plácido de Castro, por 2 a 1, e deu um passo importante para se classificar, já que chegou aos 12 pontos, na vice-liderança, enquanto que os acreanos, já classificados, lideram com 13. Neste domingo, o Paragominas-PA joga contra o Genus-RO, já eliminado, e se não vencer os amazonenses se classificam antecipadamente.

O Grupo A6 já está definido. Neste sábado, Resende-RJ e Nova Iguaçu-RJ empataram por 2 a 2 em um confronto regional e o líder Tupi-MG derrotou o Araxá-MG por 1 a 0. Com 18 pontos, o clube de Juiz de Fora já garantiu a liderança e a classificação. O segundo colocado, Resende, também já está na próxima fase, já que soma 14 pontos. Nova Iguaçu, com oito, Aracruz-ES, com seis, e Araxá, com quatro, estão eliminados e disputam a última rodada apenas para cumprir tabela.

Confira a 9.ª rodada da Série D:

Sábado

Resende-RJ 2 x 2 Nova Iguaçu-RJ

Villa Nova-MG 1 x 1 Santo André-SP

Tiradentes-CE 2 x 0 Guarany-CE

Araxá-MG 0 x 1 Tupi-MG

Mixto-MT 1 x 0 Águia Negra-MS

CSA-AL 2 x 2 Vitória da Conquista-BA

Plácido de Castro-AC 1 x 2 Nacional-AM

Domingo

15h30

Londrina-PR x J.Malucelli-PR

16 horas

Lajeadense-RS x Metropolitano-SC

Brasília-DF x Aparecidense-GO

Marcílio Dias-SC x Juventude-RS

Sergipe-SE x Botafogo-PB

Salgueiro-PE x Maranhão-MA

17 horas

Potiguar-RN x Central-PE

18 horas

Ypiranga-AP x Parnahyba-PI

19 horas

Genus-RO x Paragominas-PA