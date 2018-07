Resende vence Mixto na abertura das oitavas da Série D O Resende foi o primeiro clube a vencer nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, que teve dois jogos neste sábado à tarde. Em casa, de virada, o time carioca bateu o Mixto-MT por 2 a 1. No interior de Goiás, Aparecidense-GO e Tupi-MG ficaram no empate por 1 a 1. Quatro jogos estão programados para domingo e dois para segunda-feira.