Resende x Flamengo: onde assistir ao vivo a partida pelo Carioca

Resende e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Fla vem embalado, após a vitória na estreia do estadual, e depois de confirmar a renovação de contrato do meia Diego. Veja a tabela do Campeonato Carioca.

Resende x Flamengo terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O Flamengo derrotou o Bangu por 2 a 1, no Maracanã, na estreia do estadual, enquanto o Resende perdeu fora de casa para o Boavista, por 2 a 1.

Ainda sem os principais reforços da temporada - Arrascaeta e Gabriel Barbosa - o Flamengo tem a renovação de contrato do meia Diego, até o fim de 2020, como principal novidade.

Veja os jogos da segunda rodada do Campeonato Carioca

Quarta-feira

16h Portuguesa x Madureira

19h15 Botafogo x Bangu

19h15 Resende x Flamengo

21h30 Vasco x Volta Redonda

Quinta-feira

21h30 Americano x Fluminense