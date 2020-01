Resende x Flamengo: sem TV, saiba como assistir ao jogo pelo Carioca

O duelo entre Resende x Flamengo, que acontecerá no estádio do Maracanã, às 20h, será especial nesta segunda-feira. É o primeiro jogo dos titulares do Fla na temporada. Mais uma vez, o torcedor não tem como assistir ao jogo do Flamengo na TV, mas o Estado fará transmissão ao vivo em tempo real do confronto. Outra opção, é acompanhar pelas rádios cariocas.

O Flamengo deverá ter Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, entre outros em campo. A equipe voltará a ser comandada por Jorge Jesus. O Fla é o segundo do Grupo A com sete pontos e o Resende aparece em quinto, com dois.

Os jogos do Flamengo no Carioca não vão passar na TV, porque o clube não conseguiu acertar os valores dos direitos de transmissão com a TV Globo.