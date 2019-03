Resende x Vasco: como assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

Com objetivos opostos em campo, Resende e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quinta e última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A equipe comandada por Alberto Valentim precisa da vitória para tentar a uma vaga na semifinal da competição.

Onde assistir ao vivo Resende x Vasco?

Resende x Vasco terá transmissão do canal Premiere e da TV Globo (para o Rio de Janeiro), além de acompanhamento em tempo real do Estado. O Vasco entra em campo na terceira colocação do Grupo B, com cinco pontos, dois a menos que o Volta Redonda e seis a menos que o Fluminense. O Resende, semifinalista da Taça Guanabara, é o lanterna do Grupo C, com dois pontos.

Campeão da Taça Rio, a equipe comandada por Alberto Valentim vem de uma derrota por 2 a 0 para a Cabofriense, no domingo. Depois do duelo com o Resende, o Gigante da Colina encara o Bangu.

O Resende também perdeu na última rodada. Levou de 2 a 0 do Madureira. Depois do Vasco, a equipe interiorana se despede da fase contra a Portuguesa.