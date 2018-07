Reserva, goleiro Renan deixa o Botafogo e assina com o Avaí

Utilizado pelo Botafogo sempre que Jefferson servia à seleção, o goleiro Renan cansou-se da reserva em General Severiano. Ele foi anunciado neste domingo como primeiro reforço do Avaí para a temporada 2016 e, de acordo com o clube catarinense, será apresentado na semana que vem, quando o elenco se apresentar após as férias.

Renan, de 26 anos, foi revelado nas categorias de base do Botafogo e nunca atuou por outro clube, nem mesmo emprestado. Promovido aos profissionais em 2008, ele chegou a ser titular no Campeonato Carioca de 2009, mas perdeu a posição quando Jefferson foi contratado.

Na temporada passada, fez 16 jogos como titular, sendo cinco ao longo da Série B. Ainda durante a segunda divisão nacional, perdeu o posto de reserva direto para Helton Leite, ex-Criciúma, que passou a jogar sempre que Jefferson ia à seleção.

O jogador estava sem contrato com o Botafogo e chega ao Avaí elogiado pelo novo diretor de futebol do clube catarinense, o ex-zagueiro Gonçalves, que fez história com a camisa do Botafogo.

O Avaí chegou a negociar com Ivan, mas o goleiro desistiu do negócio alegando que tinha forte identificação com o Joinville. Depois, acabou assinando com o Goiás.