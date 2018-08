Reserva da Croácia na Copa, Pjaca é emprestado à Fiorentina pela Juventus

A Fiorentina acertou nesta terça-feira o empréstimo do meia Marko Pjaca, que estava sem espaço na Juventus e foi cedido ao time de Florença até o final desta temporada. O clube pagou 2,3 milhões de euros (R$ 10 milhões) pelo empréstimo do jogador terá de desembolsar 20 milhões de euros (R$ 86 milhões) caso queira ficar com o croata em definitivo.

"Estou muito feliz por estar aqui e espero ter uma boa temporada para ajudar a equipe. Mal posso esperar para começar a treinar com a equipe. Eu conheci todos os gerentes e estou muito feliz. Ainda não decidi qual número de camiseta escolher", disse o novo reforço da Fiorentina ao site oficial do clube.

O meia de 23 anos integrou o elenco da Croácia que foi vice-campeão mundial na Rússia, perdendo a grande final para a França. Na partida, Pjaca jogou apenas nove minutos. Ele também esteve em campo por alguns minutos na vitória por 2 a 0 dos croatas diante da Nigéria, na estreia do torneio, e foi titular no triunfo por 2 a 1 sobre a Islândia.

Revelado pelo Dínamo Zagreb, da Croácia, Pjaca se transferiu para a Juventus em 2016. No time italiano, rompeu os ligamentos do joelho direito logo em sua primeira temporada e mal conseguiu jogar. Sem espaço, foi emprestado na última temporada para o Schalke 04, da Alemanha, onde também não se destacou. Jogou apenas nove partidas e fez dois gols.