Reserva de Diego Cavalieri quer aproveitar chances no Fluminense

RIO - Como Diego Cavalieri está na lista de 30 jogadores enviada por Luis Felipe Scolari para a Fifa, apto a jogar a Copa do Mundo, o titular do Fluminense não está podendo jogar no Campeonato Brasileiro. Assim, quem ganha chance é o reserva Felipe Garcia, que ocupou o gol do time carioca diante de São Paulo e Bahia e viu a equipe vencer duas vezes.

"Estou tentando evoluir, melhorar meus defeitos. Quero estar sempre evoluindo para que possa estar melhorando cada vez mais e crescendo como goleiro", comentou Felipe, que tem 26 anos e começou a carreira no Santos.

Depois de jogar cinco edições do Brasileirão pelo time paulista, Felipe passou por Deportivo La Coruña, Avaí e Náutico até chegar ao Flu, em setembro do ano passado. Agora, quer voltar a mostrar serviço mesmo sabendo que a posição é do goleiro da seleção brasileira.

Diego Cavalieri já tem uma história aqui. Desde que cheguei, me dediquei muito para ter uma oportunidade. Agora ela surgiu. Nosso pensamento é o de ajudar o Fluminense, independentemente de quem estiver jogando. O mais importante é o time ficar lá em cima", disse Felipe, que foi escolhido por Cristóvão Borges na disputa contra Klever.