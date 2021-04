Reserva de Fagner se recupera e vira mais uma opção para Mancini no Corinthians

O técnico Vagner Mancini, do Corinthians, poderá contar com o retorno do lateral-direito Igor Formiga, de 21 anos, nos próximos dias. O jogador, de 21 anos, está recuperado da cirurgia sofrida no joelho direito para corrigir uma lesão no menisco e já faz sessões de fisioterapia no gramado do CT Joaquim Grava.

Igor Formiga sofreu a lesão em 27 de fevereiro durante amistoso disputado pela equipe sub-23 do Timão contra o Marília. O atleta é a melhor opção de Mancini para a reserva de Fagner, que foi ocupada nos últimos jogos provisoriamente pelos zagueiros Bruno Méndez e João Victor.

Michel Macedo, que seria um candidato a disputar com Fagner e Igor Formiga um lugar na lateral-direita, está com sua situação indefinida no clube. Ele, o atacante Everaldo e o atacante Fessin não estão sendo usados por Mancini e poderão ser negociados.

Cazares, Otero e Jemerson também devem deixar o Parque São Jorge. Os três jogadores terão seus contratos encerrados em 30 de junho e a tendência, por causa do alto salário recebido pelo trio, é que não tenham seus compromissos renovados.

Apesar do mau desempenho nas últimas partidas, o Corinthians tem o melhor desempenho no Campeonato Paulista, com 11 pontos conquistados, após cinco jogos disputados. São três vitórias, dois empates e a liderança no Grupo A. Na Copa do Brasil, o time eliminou Salgueiro e Retrô.