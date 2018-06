Reserva de Mário Fernandes promete que Rússia 'dará tudo para vencer Uruguai'

A Rússia está classificada às oitavas de final da Copa do Mundo com uma rodada de antecipação. Diante do Uruguai, segunda-feira que vem, depende de um empate para garantir a primeira colocação do Grupo A. Mesmo assim, os jogadores prometem "dar tudo" em campo para alcançar a terceira vitória na competição.

"A Copa do Mundo é algo que pode ser experiência de apenas uma vez na vida para alguns jogadores. Vamos dar tudo para vencer o jogo com o Uruguai. É um time muito forte, com muitos grandes jogadores, mas temos uma atmosfera incrível após as primeiras duas vitórias e não queremos parar", declarou Igor Smolnikov.

O jogador é reserva do brasileiro naturalizado Mário Fernandes na lateral direita da Rússia. Na outra lateral, o titular absoluto é Zhirkov, que quase ficou de fora da vitória sobre o Egito, na rodada passada. O médico da seleção russa, Eduard Bezuglov, revelou que o jogador sofreu uma grave lesão na estreia com a Arábia Saudita e teve que atuar no sacrifício.

"Zhirkov teve uma lesão no tendão. Ele fez um grande trabalho se recuperando, fazendo o que os médicos pediram. Todos admiram Salah por como ele voltou de sua lesão no ombro em menos de um mês. Acreditem, Zhirkov teve um problema pelo menos tão grave quanto, mas foi jogar de qualquer jeito e provou seu alto nível. Agora, está recuperado e pronto para os próximos jogos", elogiou.

Se Zhirkov estará em campo diante do Uruguai, o atacante Dzagoev deve seguir como desfalque. Ele realizou tratamento mais uma vez nesta sexta, após lesão muscular sofrida na estreia, e voltará aos treinos somente no sábado.