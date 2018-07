Reserva, goleiro Begovic deixa o Chelsea e acerta com o Bournemouth

O Chelsea acertou nesta terça-feira a saída de seu goleiro reserva, Asmir Begovic, de 29 anos. O atleta da seleção bósnia, reserva de Courtois na campanha do título inglês desta temporada, acertou a transferência para o Bournemouth, também da primeira divisão do país, por uma quantia não revelada.

Begovic chegou a atuar em algumas partidas do Chelsea na temporada, graças a uma lesão no tornozelo de Courtois, mas em nenhum momento brigou pela titularidade com o belga ao longo das duas temporadas no clube inglês. Por isso, decidiu aceitar a proposta do Bournemouth, onde chega para ser titular.

"Fazer parte de um time vencedor de título no Chelsea é incrível, mas eu senti que agora é a hora certa para seguir em frente, porque eu quero jogar futebol regularmente", explicou o goleiro, que chegou a atuar no Bournemouth em 2007, emprestado. Ele ainda tem passagens por Ipswich Town, Portsmouth e Stoke City.

A saída de Begovic não foi a única anunciada pelo Chelsea nesta terça. O clube informou que o jovem atacante Dominic Solanke também está de partida para o Liverpool ao fim de seu contrato, no dia 1.º de julho. Aos 19 anos, o jogador chega ao time de Jürgen Klopp como mais uma aposta para o futuro.