Reserva, Jean Mota exibe insatisfação no Santos: 'Não tenho uma explicação'

De artilheiro e craque do Campeonato Paulista a reserva na retomada das competições após a disputa da Copa América, Jean Mota não está satisfeito com o seu momento no clube. E desabafou neste sábado, na sequência da derrota por 3 a 2 para o São Paulo, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele afirmou não saber as razões para ter perdido status e a titularidade com o técnico Jorge Sampaoli.

Dos cinco jogos do Santos na retomada do Brasileirão, Jean Mota até foi utilizado em quatro, mas só sendo titular diante do Botafogo. E reclamou, lembrando que antes vinha sendo titular, até se referindo ao triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em 9 de junho, quando se destacou, mas perdeu a vaga para o confronto seguinte, contra o Corinthians, o último antes da pausa da Série A.

"Não tenho uma resposta, não tenho uma explicação do porquê. O último jogo que joguei, contra o Atlético-MG, tinha feito um gol, dado uma assistência, e no outro jogo sequer entrei. Mas respeito a opinião do treinador. Tem coisas lá dentro nos bastidores que as pessoas não passam para mim", disse.

No clássico contra o São Paulo, Sampaoli preferiu improvisar o lateral-esquerdo no meio-campo, em "dobradinha" com Jorge, só acionando Jean Mota na etapa final. Insatisfeito, o meia deu a entender que poderia até mesmo deixar a Vila Belmiro, embora espere recuperar espaço no time.

"São propostas que dizem, mas na minha mão não chegou nada. Se decidiram não me emprestar, foi decisão dele. Não chegou nada até mim. Tenho contrato até 2022 e espero estar aqui. Espero que essas coisas sejam resolvidas rapidamente", disse.

Apesar de estar sendo reserva, Jean Mota só entrou em campo menos vezes pelo Santos em 2019 do que Victor Ferraz, que atuou 36 vezes. Ele jogou 35 duelos, assim como Diego Pituca e Carlos Sánchez. E é o seu vice-artilheiro na temporada, com dez gols.

Ainda que tenha perdido o clássico, o Santos é o líder do Brasileirão, com 32 pontos somados em 14 jogos. O time voltará a jogar no dia 18, quando vai visitar o Cruzeiro, no Mineirão.