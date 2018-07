Reserva, Lucas Barrios quer deixar o Borussia Dortmund O atacante argentino naturalizado paraguaio Lucas Barrios foi um dos principais nomes do Borussia Dortmund na conquista do Campeonato Alemão na temporada passada. Nesta, porém, ele é apenas mais uma opção no banco de reservas do técnico Jürgen Klopp. Por isso, o jogador de 27 anos já fala até em deixar o clube.