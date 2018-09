Reserva marca e Atlético de Madrid se salva de derrota com gol nos acréscimos

O Atlético de Madrid sofreu um gol na reta final do jogo contra o Eibar, neste sábado, mas igualou o marcador nos acréscimos e saiu da partida com um empate, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Em casa, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, Sergi Enrich abriu o placar e Borja Garcés deu números finais ao jogo.

O Eibar fez o primeiro gol da partida em lance confuso. Após inversão do lado direito do campo para a área adversária, o meia argentino Pablo De Blasis dominou com o peito e bateu de perna esquerda para dentro da área. Enrich tentou a finalização, travada pelo zagueiro uruguaio Diego Godín, mas a bola rebateu no atacante espanhol e entrou.

Se já estava no ataque porque um empate em casa era considerado um mau resultado, o Atlético de Madrid saiu desesperado em busca do empate, que saiu no último minuto de acréscimo. Após uma jogada criada pelo lado direito, Antoine Griezmann furou em tentativa de chute com a perna direita, mas Garcés, que havia entrado no segundo tempo, dominou dentro da área e bateu forte, sem chance para o goleiro sérvio Marko Dmitrovic.

Após quatro partidas, o Atlético de Madrid tem apenas cinco pontos no Campeonato Espanhol, que tem Barcelona e Real Madrid nas primeiras posições, com nove pontos nas três partidas que fizeram até agora. O próximo compromisso atleticano será pela Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, contra o Monaco, fora de casa.

Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid vai jogar contra o Getafe, no próximo sábado, fora de casa. Com quatro pontos em quatro jogos, o Eibar vai receber o Leganés, também no próximo sábado.