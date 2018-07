Ronaldinho promete seriedade para ajudar preparação do Flu

Apesar de não ser jogador contratado do Fluminense, Ronaldinho Gaúcho faz parte do elenco tricolor para a disputa da Florida Cup, torneio amistoso nos Estados Unidos. Reserva do time que entrará em campo neste domingo contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o meia afirmou neste sábado que vai atuar com muita seriedade e tentará ajudar como puder na pré-temporada do time.

"É uma experiência diferente do que eu já tinha passado (participar da pré-temporada sem fazer parte do time). É preciso levar com o máximo de seriedade para ajudar na preparação do clube. Vou procurar ajudar da melhor forma quando estiver em campo", afirmou o jogador.

Ronaldinho Gaúcho deixou o Fluminense em setembro do ano passado e, para assegurar a rescisão do contrato, combinou que iria participar da Florida Cup para aumentar a visibilidade do clube. O centroavante Fred criticou a participação do ex-companheiro na pré-temporada, mas o meia procura não se envolver na polêmica.

"São coisas que acontecem no futebol, acho que acontece isso na carreira de qualquer jogador. A gente lamenta, infelizmente, mas o que fica é a chance de reencontrar os amigos, de fazer mais dois jogos. Procuro ficar com as partes boas", disse.

Neste domingo, o Fluminense faz seu primeiro jogo na temporada contra o Shakhtar Donetsk, às 17 horas (de Brasília). A partida acontece no ESPN WWOS, em Orlando. Na sequência da competição, o time carioca enfrenta o Internacional na quarta-feira, em Fort Lauderdale.