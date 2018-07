Reserva no Atlético-MG, Thiago Ribeiro vai para o Bahia

O atacante, revelado pelo Rio Branco de Americana (SP), está com 30 anos. Ele surgiu bem com o São Paulo campeão do Mundial de Clubes em 2005 e depois jogou no Catar, no Cruzeiro e no Cagliari, da Itália. Voltou ao País em 2013, para defender o Santos, e desde abril do ano passado estava emprestado ao Atlético-MG.

Pelo que explicou o Bahia, Thiago chega a Salvador por empréstimo até o fim do ano. Depois, ainda terá mais um ano de contrato com o Santos. No Atlético-MG, ele vinha sendo reserva pouco aproveitado, tanto que só atuou em três partidas na temporada.

No Bahia, Thiago Ribeiro chega para ocupar o espaço deixado pela lesão de Hernane "Brocador", que se machucou na semana passada e deve ficar de dois a três meses no departamento médico.