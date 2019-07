Reserva no Corinthians, Boselli está na mira do Boca Juniors

O atacante Mauro Boselli ainda não conseguiu se firmar no Corinthians e já pode deixar o clube em breve. O jogador está na mira do Boca Juniors para substituir Benedetto, que está próximo de acerto com o Olympique de Marselha.

A imprensa argentina informou nos últimos dias que o presidente do Boca Juniors só aceitará negociar o jogador depois que encontrar um substituto. Boselli, de 34 anos, começou a carreira no time argentino, onde atuou entre 2003 e 2008. Fez 59 jogos no total, marcou 11 gols e ajudou nas conquistas da sul-americana de 2004 e na Libertadores de 2007.

Como está na reserva do Corinthians, com apenas dois gols marcados até agora, o Boca Juniors acredita que não terá dificuldades em convencer o centroavante a retornar para seu antigo clube. A diretoria do clube brasileiro não quis confirmar se foi procurada pelos argentinos

Outro candidato para a vaga de Benedetto é Guido Carrillo, que disputou a última temporada pelo Leganés, emprestado pelo Southampton. Essa negociação deve ser mais cara aos cofres do Boca e de negociação mais difícil.

O Olympique ofereceu 16 milhões de euros (cerca de R$ R$ 67,4 milhões) por Benedetto. O atacante foi o carrasco do Palmeiras na edição do ano passado da Libertadores. O jogador fez três gols na semifinal (dois na ida e outro na volta) e despachou o clube brasileiro da competição