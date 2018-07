Reserva no Cruzeiro, Rafael se sente 'valorizado' por sondagem do São Paulo

O goleiro Rafael, reserva da posição no Cruzeiro, despistou sobre uma possível transferência para o São Paulo, mas disse se sentir "valorizado" por ver seu nome sendo citado entre os possíveis reforços do time tricolor para 2018.

A possibilidade é que o goleiro seja envolvido na negociação dos clubes sobre a permanência do volante Hudson no clube mineiro - ele está emprestado pelo São Paulo até o final do ano e, para continuar com o atleta, o Cruzeiro pode negociar a ida de algum de seus jogadores para o time tricolor.

"Fico feliz de ver meu nome falado, é sinal que meu trabalho aqui está sendo bem feito. Mas procuro não escutar muito, procuro concentrar no meu dia a dia, no trabalho, nas oportunidades que vou ter", disse Rafael, em coletiva de imprensa. "Eu deixo essa parte de fora dos gramados para o meu empresário, para os dirigentes dos clubes."

Rafael é formado nas categorias de base do Cruzeiro e chegou ao time profissional em 2007, aos 18 anos. Se destacou no final de 2016 e no início desta temporada substituindo Fábio, que se recuperava de lesão. Participou das conquistas do bicampeonato brasileiro (2013 e 2014) e de quatro edições do Campeonato Mineiro (2008, 2009, 2011 e 2014), e seu atual vínculo com o clube vai até 2021.

No São Paulo, apesar do bom momento pelo qual passa Sidão, a busca por um "titular absoluto" é vista como uma preocupação desde o início da temporada. Sidão, Dênis e Renan Ribeiro revezaram no gol são-paulino, e nenhum teve uma longa sequência como titular. Com Dorival Junior, Sidão voltou a ter espaço. Dênis tem contrato encerrando no final do ano e ainda não há uma posição oficial do clube quanto a uma possível renovação. Renan Ribeiro tem contrato até maio do ano que vem, mas continua como reserva.

O São Paulo tem negociações adiantadas com Walter, do Corinthians. O acordo, por enquanto, é apenas verbal, mas segundo pessoas próximas ao atleta e ao clube alvinegro, a negociação deve ser sacramentada em dezembro.