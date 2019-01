Reserva no Real Madrid, goleiro Casilla se transfere para o Leeds

Goleiro reserva do Real Madrid, Kiko Casilla tem novo clube. Nesta quinta-feira o espanhol, de 32 anos, foi anunciado como novo reforço do Leeds United, da segunda divisão inglesa, na primeira contratação do time dirigido por Marcelo Bielsa na janela de transferências de janeiro.

Casilla assinou um acordo válido por quatro temporadas e meia com o Leeds. E, no time da Inglaterra, ele disputará a condição de titular com Bailey Peacock-Farrell e Will Huffer e vai buscar ajudar o clube a voltar à elite do futebol da Inglaterra. "Meu desejo real é colocar o clube no seu lugar real no Campeonato Inglês", afirmou o goleiro.

O jogador de 32 anos começou sua carreira nas divisões de base do Real Madrid e voltou ao clube em 2015, após oito temporadas no Espanyol. Desde seu retorno, disputou 43 partidas pelo time, mas perdeu completamente espaço após o clube contratar o belga Thibaut Courtois, junto ao Chelsea, antes do início da temporada.

"O clube gostaria de mostrar sua gratidão a Casilla por sua dedicação e profissionalismo e atitude exemplar desde que ele veio pela primeira vez através da nossa academia em 2000, e continuou durante a sua estadia no elenco principal", disse o Real em um comunicado divulgado no seu site oficial.

A transferência vem um dia depois de Bielsa admitir que acompanhava os treinos dos seus oponentes antes de seus jogos nesta temporada. Bielsa está sendo investigado pelas autoridades do futebol inglês por enviar um funcionário do clube para espionar o Derby County no seu último treinamento antes do jogo contra o Leeds pelo segundo turno, marcado para a semana passada.