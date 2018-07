Reserva no time, Diogo Barbosa promete recuperar espaço no Palmeiras

Contratado para ser titular, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras, admitiu nesta terça-feira viver uma situação surpreendente na carreira. O jogador ex-Cruzeiro ficou três meses afastado para se recuperar de lesão no tornozelo esquerdo e afirmou que vai conseguir recuperar a posição perdida para o amigo Victor Luís, de quem foi colega durante a passagem pelo Botafogo.

A lesão de Diogo foi ainda na pré-temporada e a estreia dele pela equipe só foi no último sábado, contra o Corinthians, ao entrar no segundo tempo do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. "O Victor Luis está muito bem, fiquei três meses fora, mas tive a oportunidade agora, que estava precisando. Foram três meses fora, mas pode ter certeza que vou buscar o meu espaço", disse depois da vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, na arena, pela Copa Libertadores.

O lateral foi titular pela primeira vez desde a chegada ao clube e comentou não se importar com a condição atual de reserva. "No meu contrato não estava escrito que chegaria para ser titular. Sou ambicioso, tenho pensamentos grandes e vou tentar buscar", disse o jogador. Diogo precisou sair no segundo tempo por ter sentido cãibra pela falta de ritmo após os meses parado.

O jogador descarta, no entanto, tentar se arriscar em outra posição para buscar espaço. No Botafogo, em 2016, ele e Victor Luís foram titulares quando Diogo foi posicionado como ala. "Não é minha função, sou lateral e quero jogar na lateral. Se em uma necessidade o professor precisar, eu faço, claro, mas acho que o time tem opções para jogar ali", afirmou. "Não gostar de ficar no banco é bom, para incentivar a trabalhar, criar uma dúvida na cabeça do treinador. Nem eu nem ninguém tem vaidade aqui, vamos esperar quando ele precisar de nós", completou.