Reservas corintianos querem aproveitar chance de jogar neste domingo

SÃO PAULO - A escalação do time reserva do Corinthians para enfrentar o Santo André no domingo, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, é vista por boa parte dos corintianos que entrarão em campo no ABC paulista como uma grande chance de provar algo à diretoria.

De um lado estão os jogadores que querem agarrar a chance para mostrar que a diretoria acerta em tê-los no elenco. "Vamos encarar o jogo como se fosse uma decisão", garantiu o volante Nenê Bonilha, de 19 anos, que fará sua estreia. "Vim lesionado, então fiquei um período só treinando. Mas isso me ajudou bastante. Consegui me recuperar bem e agora tenho a oportunidade de ir para o jogo e fazer o melhor que eu posso", disse o jovem, contratado junto ao Paulista de Jundiaí em março.

Paulo André vive situação parecida. Ele não joga desde outubro do ano passado, quando uma tendinite crônica no joelho esquerdo o tirou de combate. Após cirurgia e recuperação, ele quer buscar espaço e agradecer a confiança da diretoria. "É uma partida importante para ser visto como opção para a fase final do Paulista, até porque todos querem jogar. Fico feliz com o respaldo da diretoria. Sei que me aguardaram no inicio do ano para a Libertadores e Paulista, mas não consegui voltar. Agora, quero corresponder para eles ficarem confiantes", afirmou o jogador.

Na outra ponta estão jogadores na corda bamba do elenco. Moacir, por exemplo, tem contrato só até o final do ano, perdeu o posto de reserva da lateral direita para Moradei e vê a diretoria correr atrás de Weldinho. Precisa mostrar serviço para continuar no grupo. Edno, que tem tido inclusive chances no time titular, ainda não marcou na temporada e quer encerrar o jejum para seguir tendo chances.

Para o confronto no Estádio Bruno José Daniel, o Corinthians deve entrar em campo com: Rafael Santos; Moacir, Wallace, Paulo André e Marcelo Oliveira; Moradei, Nenê Bonilha, Ramirez e Bruno César; William e Edno.

