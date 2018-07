Reservas da Alemanha empatam amistoso com a Polônia

HAMBURGO - Com uma escalação bastante alternativa, a seleção alemã não passou de um empate por 0 a 0 diante da Polônia, em amistoso realizado nesta terça-feira, em Hamburgo. Com um time inteiro de reservas, os alemães mostraram muita falta de entrosamento e a partida serviu apenas para o técnico Joachim Löw testar alguns nomes que vêm ao Brasil para a Copa do Mundo.

Sem poder contar com os jogadores de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, que decidirão a Copa da Alemanha neste sábado, além dos atletas de Arsenal e Real Madrid, a Alemanha entrou em campo com um time B. O capitão, por exemplo, foi o meia Draxler, que deve ficar entre os reservas durante o Mundial do Brasil.

A equipe foi escalada com: Zieler; Rüdiger, Mustafi, Ginter e Sorg; Rudy, Kramer, Goretzka, Max Meyer e Draxler; Volland. Dos 11 titulares, sete (Mustafi, Sorg, Rudy, Kramer, Max Meyer e Goretzka) atuaram pela primeira vez com a camisa da seleção.

Antes de vir ao Brasil para a Copa, a Alemanha realizará mais dois amistosos, desta vez com todos os atletas à disposição, contra Camarões, dia 1.º de junho, e Armênia, dia 6. A seleção está no Grupo G do Mundial, ao lado de Gana, Estados Unidos e Portugal, adversário da estreia, dia 16 de junho, na Arena Fonte Nova.