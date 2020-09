Reservas da Inter ofuscam grande jogo de Ribery em virada épica sobre Fiorentina

Foram três viradas em 90 minutos, indefinição do placar até o último suspiro e alegria da Internazionale. Graças à força de seu banco de reservas, a equipe ofuscou a grande apresentação de Ribéry no Giuseppe Meazza com triunfo por 4 a 3 conquistado nós minutos finais.

Hakimi e Sánchez saíram do banco de reservas para participarem dos gols decisivos do embate, dando assistências para Lukaku e D'Ambrosio, respectivamente. O jogo começou com alegria da Fiorentina e terminou com festa dos nerazzurri.

Kouamé abriu o marcador para os visitantes com somente dois minutos e Lautaro Martínez decretou a igualdade no minuto final da etapa. As grandes emoções, contudo, ficaram guardadas para a segunda etapa.

Ceccherini não teve sorte aos 7, jogando contra o patrimônio. Primeira virada do dia. Deu-se início ao show particular de Franck Ribéry. O francês e o estádio Giuseppe Meazza parecem viver uma relação de amor. Um ano após ser aplaudido de pé pela torcida do Milan por grande atuação numa vitória da Fiorentina, por 3 a 1, novamente saiu de campo sob aplausos.

Duas assistências, quatro finalizações e o reconhecimento do torcedor rival por mais um espetáculo de jogo do veterano de 37 anos. O jogador deixou o campo quando sua equipe vencia por 3 a 2, após a segunda virada dia.

Ele deu o passe para Castrovilli anotar o 2 a 2 e se destacou no gol da virada para 3 a 2. O francês passou pelo marcador na risca do meio campo como quis e enfiou entre os zagueiros para Chiesa sair na cara do goleiro e colocar a Fiorentina na frente. Passe clássico de camisa 10.

Restando 7 minutos para o fim, cansado, Ribéry foi substituído e saiu de campo sob aplausos dos poucos torcedores da Internazionale presentes no jogo.

Sua apresentação de gala, contudo, foi ofuscada nos minutos que restavam. Lukaku recebeu, aos 42, e empatou. E D'Ambrosio, de cabeça, definiu a terceira e derradeira virada do dia. Estreia triunfal e épica da Inter.

Nos outros jogos do calcio, muitos gols: Torino 2 x 4 Atalanta, Cagliari 0 x 2 Lazio e Sampdoria 2 x 3 Benevento.