Reservas da seleção feminina goleiam o Peru e somam 4ª vitória na Copa América

As reservas da seleção brasileira feminina de futebol não tiveram dificuldades para golear a fraca seleção do Peru, por 6 a 0, nesta quinta-feira, em Cali, pela quarta e última rodada do Grupo B da Copa América. Primeiro colocado da chave, com quatro vitórias, o Brasil vai disputar a semifinal, sem ter a defesa vazada, terça-feira, diante do Paraguai. A outra vaga na final será decidida entre Colômbia e Argentina.

O jogo foi praticamente uma disputa do ataque brasileiro contra a defesa peruana. E a superioridade técnica do Brasil já pôde ser notada aos 43 segundos, com o gol marcado por Duda.

Se o Peru tinha como objetivo só se defender, a desvantagem no placar logo no início, fez a seleção com pior campanha da competição se fechasse ainda mais. E o Brasil aproveitou para marcar mais gols.

O segundo gol saiu aos 16 minutos, com Duda Sampaio, em uma bonita finalização na entrada da área peruana. O Brasil continuou na pressão e Fê Palermo acertou o travessão, enquanto Geyse e Kerolin falharam na execução das jogadas.

Mas ainda havia tempo para mais dois gols nacionais. Aos 41 minutos, Duda Santos foi lançada na esquerda e descobriu Geyse livre dentro da grande área. A atacante bateu cruzado para fazer 3 a 0. Aos 43, o quarto gol saiu em pênalti convertido por Duda Santos.

Em ritmo de treino, o segundo tempo começou como o primeiro. No primeiro ataque, aos dois minutos, gol do Brasil. Fê Palermo subiu sozinha para cabecear, após escanteio cobrado pela direita. Aos quatro minutos, o sexto: Adriana, de pênalti.

A partir daí, o pequeno público presente passou a incentivar o limitadíssimo, mas esforçado selecionado peruano, que teve como destaque a goleira Sánchez. O Brasil se poupou com a cabeça já na semifinal.