Reservas de Flu e Cruzeiro empatam em jogo-treino Ambos realizando intertemporada nos Estados Unidos durante o período de paralisação do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Cruzeiro aproveitaram para disputar um jogo-treino no Complexo ESPN Wide World of Sports, em Orlando, na Flórida, na noite de sexta-feira, e empataram em 2 a 2. O duelo contou basicamente com a participação de jogadores reservas.