Reservas devem ganhar chance na seleção holandesa em Brasília

A Holanda chega exausta à disputa pelo terceiro lugar com o Brasil. Os últimos dois jogos da equipe foram para prorrogação e pênalti e muitos jogadores reclamaram bastante do cansaço. Contra a Argentina, por exemplo, Van Persie se arrastava em campo e precisou ser substituído na prorrogação, e De Jong aguentou jogar apenas o primeiro tempo.

Tudo indica que Van Persie estará fora da partida de amanhã por falta de condições físicas. Na véspera do jogo contra a Argentina, o atacante não treinou porque estava com problemas estomacais, segundo o técnico Louis van Gaal. O temor é que o desgaste físico se transforme em lesão muscular. Se Van Persie não jogar, Huntelaar deverá ser o seu substituto.

Outro desfalque praticamente certo é De Jong. Na quarta-feira, o volante voltou a sentir a lesão na virilha que o tirou da partida contra a México com oito minutos de jogo - ele também ficou de fora do confronto com a Costa Rica, nas quartas de final. Com dores musculares, o lateral-direito também Janmaat é dúvida e pode ser poupado.

Van Gaal pretende aproveitar a sua despedida da seleção holandesa para levar a campo os jogadores que atuaram pouco tempo até agora na Copa. Por isso, há grande chance de o goleiro Vorm (o único dos 23 atletas que estão no Brasil que ainda não jogou) ser titular, assim como o meia Clasie, o lateral-direito Verhaegh e os zagueiros Veltman e Kongolo.