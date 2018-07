Reservas do Atlético-MG batem angolanos em jogo-treino

A equipe do técnico Cuca atuou com: Giovanni; Michel, Rafael Marques, Gilberto Silva e Richarlyson; Serginho, Carlos César e Leleu; Araújo, Alecsandro e Luan. Entraram durante a atividade Lee, Jemerson, Paulo Henrique e Roger.

O time mineiro abriu o placar com Alecsandro, que completou cruzamento de Michel. Depois, dois gols de Luan em questão de dois minutos. Carlos César, lateral improvisado no meio-campo, fez o quarto, ainda na primeira etapa.

"Este jogo treino foi muito importante. Estava errando muito passes no início. Mas procurei me movimentar. Assim você pega ritmo de jogo, vai entrando no decorrer das partidas. Sempre fui assim, de correr, de buscar, marcar e de também fazer gols", comentou Luan, de apenas 22 anos, contratado junto à Ponte Preta.