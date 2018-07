Reservas do Atlético-MG goleiam em jogo-treino

O fato curioso da partida foi que o Atlético-MG finalmente conseguiu marcar um gol de pênalti na temporada. Nos três primeiros amistosos do ano e, depois, também no jogo contra o América de Teófilo Otoni, pelo Campeonato Mineiro, quatro pênaltis foram desperdiçados: dois por Richarlyson, dois por André. Nesta segunda-feira, Guilherme encerrou o jejum no gol que abriu o placar na Cidade do Galo.

Além do atacante, também balançaram as redes Mancini (duas vezes), Wesley e Serginho. O técnico Cuca escalou o time para começar o jogo-treino com Giovanni; Werley, Lima, Luiz Eduardo e Triguinho, Serginho, Fillipe Soutto, Dudu Cearense e Mancini; Wesley e Guilherme.

No segundo tempo, a equipe atuou com Lee; Yuri, Werley, Luiz Eduardo e Triguinho; Serginho, Mikão, Eron e Wesley; Leleu e Paulo Henrique. Os jogadores que atuaram durante os 90 minutos na vitória sobre a Caldense, no sábado, fizeram apenas trabalho regenerativo. A equipe só volta a jogar no dia 26, em Divinópolis, contra o Guarani.