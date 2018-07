Reservas do Atlético-MG só empatam com o Social em jogo-treino

Enquanto os titulares do Atlético Mineiro faziam atividade regenerativa, nesta segunda-feira à tarde, na Cidade do Galo, os reservas do técnico Levir Culpi entraram em campo para fazer um jogo-treino contra o Social, de Coronel Fabriciano. A atividade terminou empatada por 1 a 1.

Sem contar com nenhum atleta que começou como titular na vitória por 2 a 0 sobre o Tupi, domingo, o time reserva do Atlético começou a atividade com: Giovanni; Patric, Tiago, Edcarlos e Emerson Conceição; Pierre, Josué, Dodô e Maicosuel; Cesinha e Jô.

O gol da equipe, marcado por André, depois de escanteio batido por Giovanni Augusto, entretanto, saiu quando o time já estava bastante mudado, praticamente uma equipe C: Uilson; Carlos César, Emerson, Jesiel e Emerson Conceição; Josué, Lucas Cândido, Danilo Pires e Giovanni Augusto; Marion e André.